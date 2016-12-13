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Яя Туре лишен водительских прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом состоянии

Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре лишен водительских прав на полтора года. Он был уличен в вождении машины в нетрезвом состоянии.

Как сообщает ВВС, игрок также был оштрафован на 54 000 фунтов. Сам футболист признал свою вину.

«Все знают, что я мусульманин и не употребляю алкоголь. Вождение в пьяном виде – это серьезное преступление. Хоть я и не принимал алкоголь нарочно, я принимаю наказание и приношу извинения за этот эпизод», - цитирует Туре ВВС.

В нынешнем сезоне 33-летний Яя Туре провел пять матчей за «Ман Сити» и забил два мяча. Начало сезона он пропустил из-за конфликта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

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