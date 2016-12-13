Дмитрий Ульянов: Россия попала в ровную группу в элитном раунде Евро

Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Ульянов оценил итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2017.

Напомним, сборная России сыграет в группе 2 с Израилем, Венгрией и Норвегией. Матчи группы пройдут с 21 по 26 марта в Венгрии.

«Я считаю, что мы попали в достаточно ровную группу. Со сборной Израиля встречались уже трижды – на Мемориале Валентина Иванова в Сочи в 2015 году и в товарищеских матчах на территории соперника в этом году. О двух других командах – Венгрии и Норвегии – у нас также есть представление. Будем готовиться к Элитному раунду Евро, начиная с сегодняшнего дня. У нас есть хорошие шансы на удачное выступление, и мы нацелены ими воспользоваться.

Ближайший сбор нашей команды запланирован в январе: мы отправимся в Белоруссию, где сыграем на международном турнире. Кстати, также в нем примет участие наш соперник по квалификации – израильская сборная, и мы вполне можем встретиться с ней. Затем мы соберемся в феврале, а заключительный этап подготовки пройдет непосредственно перед Венгрией», – приводит слова Ульянова официальный сайт РФС.