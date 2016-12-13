Сборная России (U19) сыграет с Грецией, Румынией и Гибралтаром в первом раунде Евро-2018

Во вторник в Ньоне прошла жеребьевка первого отборочного раунда юношеского Евро-2018.

Сборная России (игроки 1999 года рождения) попала в группу 10 и сыграет с Грецией, Румынией и Гибралтаром. Матчи группы пройдут 8-14 ноября в Греции.

В элитном раунде квалификации, мини-турниры которого запланированы на весну 2018 года, примут участие 28 команд – обладатели первых двух мест каждой из 13 групп, а также Испания и Португалия, освобожденные от первого отборочного этапа согласно рейтингу УЕФА.

В финальной стадии Евро-2018 сыграют восемь сборных, включая хозяйку турнира – команду Финляндии.