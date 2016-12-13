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Александр Бубнов: В свое время я мог перейти в английский клуб (видео)

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что в свое время мог перейти в английский клуб, который завоевал Кубок УЕФА.

- Завершая свою футбольную карьеру, я играл во французском клубе, - говорит Бубнов. - А в свое время была возможность перейти в клуб английской премьер-лиги. Я тогда играл за «Динамо» и нас пригласили на товарищеский матч с командой «Ипсвич Таун», которая тогда выиграла Кубок УЕФА. И вот мы с ними 2:2 сыграли, в раздевалке после матча главный тренер «Ипсвича» Бобби Робсон предложил поговорить об этом. Но я ему сказал: «К сожалению, это нереально». 

Полная версия в скором времени на сайте «Советского спорта». 

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