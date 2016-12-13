Срна договорился о переходе в «Барселону», сторонам осталось согласовать зарплату игрока

Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, «Шахтер» и «Барселона» достигли принципиальной договоренности о переходе игрока. Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов отпустить его бесплатно. До этого была информация, что «Барселона» арендует хорвата до конца сезона с последующим подписанием контракта еще на год. «Барселоне» осталось договориться с Дарио о зарплате, остальные принципиальные вопросы уже решены.

В текущем сезоне 34-летний Дарио Срна провел 21 матч за «Шахтер» и забил один мяч при восьми голевых передачах.



