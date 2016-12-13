Сергей Голубович: Был неприятно удивлен судейством
Главный тренер
юниорской сборной России Сергей Голубович высказался о работе судей матча с
Канадой Запад (5:3) на Мировом кубке вызова.
«Результатом доволен. Я обычно не критикую судейство, но сегодня был им неприятно удивлен. В Северной Америке обычно с этим нет проблем, я с таким судейством еще не сталкивался. Ребята рассказали даже, что судьи нецензурно выражались в их сторону по ходу матча. Это некрасиво, мы попросили организаторов разъяснить этот момент и довести информацию до главного судьи соревнований. Игра звена Липанова сюрпризом не стала. Смогут ли они и дальше прибавлять? Будем надеяться, что так», – приводит слова Голубовича официальный сайт ФХР.
Напомним, ранее юниорская сборная России обыграла Канаду Восток (5:2). В заключительном матче на групповом этапе соперником российской команды станет Швейцария.