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Генрих Мхитарян: В АПЛ много времени уходит на адаптацию, но я стараюсь выполнять требования Моуринью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал, на кого ровнялся в детстве, а также высказался об уровне чемпионата Англии.

«Всегда нравилась игра Тьерри Анри. Болел за него, когда он выступал за лондонский «Арсенал». Он является одним из моих любимых футболистов, поскольку в детстве я равнялся именно на него. К тому же, будучи ребенком, я играл на позиции нападающего.

Очень приятно выступать за такую команду, как «Манчестер Юнайтед». Это своего рода мечта. Всегда стараюсь выложиться на все сто процентов, чтобы помочь своему клубу.

В чем отличие АПЛ от других лиг? Здесь вам понадобится больше времени на адаптацию. Мне, например, было очень тяжело, но я продолжаю работать, чтобы соответствовать уровню Премьер-лиги. Делаю все, что требует Жозе Моуринью. Моя цель – быть полезным для «Манчестер Юнайтед» – приводит слова игрока сборной Армении Goal.

Жозе Моуринью: Мы верим, что Мхитарян сыграет на Рождество

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