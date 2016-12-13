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Дмитрий Чернышенко: По итогам года посмотрим, насколько тематические каналы «Матч ТВ» востребованы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чернышенко высказался о будущем тематических каналов «Матч ТВ».

«По итогам года будем смотреть статистику продажи наших тематических каналов, насколько они востребованы и нужно ли их переформатировать. Это все бизнес-решения, а не так, что кого-то увольняют, кого-то закрывают, трамвай отходит, все пропало. В начале следующего года об этом будем говорить, подводить итоги. Пока мы анализируем, смотрим.

Удивляюсь мифологии и слухам, которые появляются в прессе. Если и будут какие-то решения, то они будут рождаться не из слухов, а будут вытекать из бизнес-необходимостей», – приводит «Р-Спорт» слова Чернышенко.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о том, что тематические каналы «Матч ТВ» могут быть закрыты.

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