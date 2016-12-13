Виталий Кличко провозглашен вечным чемпионом мира WBC

Знаменитый украинский боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко получил звание вечного чемпиона мира. Такое звание ему присвоил Всемирный боксерский совет (WBC).

Последний бой Виталий Кличко провел 8 сентября 2012 года в Москве, когда он нокаутом победил немца Мануэля Чарра. Всего он победил в 45 поединках (41 нокаутом) при двух поражениях. Сейчас он является мэром Киева.

«Нет ничего невозможного. Я родился в СССР – стране, где профессиональный бокс был запрещен. Я смотрел бои Тайсона, когда он в 1986 году стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Я сказал своим друзьям, что буду биться с такими парнями и стану чемпионом мира.

И в один прекрасный день я завоевал тот же пояс, которой был у Майка Тайсона и Мохаммеда Али. Очень важно иметь мечту и делать все возможное для ее осуществления», - цитирует Кличко boxingnewsonline.net.



