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Мутко обсудил финансовые проблемы «Томи» и «Мордовии» с главами регионов

Источник:  РФСКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко провел переговоры с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

В ходе разговора обсуждались финансовые проблемы в «Мордовии» и «Томи». Стороны обговорили возможные варианты выхода из кризиса. Со своей стороны РФС будет держать ситуацию на контроле и оказывать необходимое содействие при решении текущих вопросов.

Напомним, «Томь» занимает 16-е место в премьер-лиге, отставая на три очка от «Арсенала» и «Оренбурга».

«Мордовия» располагается на 18-м месте в ФНЛ. Ранее стало известно о том, что игроки команды написали письмо Мутко в связи с многомесячными долгами в клубе.

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