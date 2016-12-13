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Полиция изъяла муляж гранаты и 175 патронов в ходе обыска у фанатов ЦСКА

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Московская полиция провела обыск у фанатов московского ЦСКА. В результате было изъято 175 патронов и муляж гранаты.

«В результате обнаружены и изъяты 175 патронов к травматическому оружию, муляж гранаты, холодное оружие, бейсбольная бита, средства связи и иные предметы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела», — цитирует телеканал «360» пресс-службу столичного главка МВД России. 

15 обысков провели по местам жительства фигурантов в Москве, Владимире, Павловском Посаде и Красногорском районе Подмосковья.  В обысках участвовали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

В полицию доставили девять активных участников, которые были основными подстрекателями и зачинщиками драки с фанатами «Спартака» в Москве 29 октября 2016 года.

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