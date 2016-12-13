Полиция изъяла муляж гранаты и 175 патронов в ходе обыска у фанатов ЦСКА
Московская полиция
провела обыск у фанатов московского ЦСКА. В результате было изъято 175 патронов
и муляж гранаты.
15 обысков провели по местам жительства фигурантов
в Москве, Владимире, Павловском Посаде и Красногорском районе
Подмосковья. В обысках участвовали более 100 сотрудников
правоохранительных органов.
В полицию доставили девять активных участников, которые были основными подстрекателями и зачинщиками драки с фанатами «Спартака» в Москве 29 октября 2016 года.