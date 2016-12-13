Сергей Прядкин: Надеюсь, «Томь» доиграет сезон и еще поборется

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о финансовом положении «Томи» и возможном снятии клуба с чемпионата России.

«Очень надеюсь, что вопросов со снятием клубов с чемпионата России не будет. Надеюсь, «Томь» доиграет сезон и в ходе сезона еще поборется. Есть убежденность, что клуб должен выступать и не зависеть от финансов. Мы находимся в тесном контакте с руководством клуба, обсуждаем эти вопросы с РФС. Вы видели, что Виталий Леонтьевич (Мутко) пообщался с руководителем региона. Надеемся, все будет хорошо», – приводит «Р-Спорт» слова Прядкина.

Напомним, «Томь» занимает 16-е место в премьер-лиге, отставая на три очка от «Арсенала» и «Оренбурга».