Хакеры из Fancy Bear обвинили США и Канаду в заговоре против МОК

Известная хакерская группа Fancy Bear, которая прославилась, публикуя данные об использовании «легального допинга» западными спортсменами, обвинила США и Канаду в заговоре против Международного Олимпийского комитета. Это стало известно из переписку сотрудников Американского антидопингового агентства (USADA).

«Добытые документы доказывают, что США и Канада сговорились против Международного олимпийского комитета еще до Рио-2016. Они продвигали свои политические интересы делая вид, чтобы бороться за чистый спорт. Ниже приводится переписка между официальными лицами USADA, которые обсуждают способы дискредитации МОК и создание агентства, которое может иметь власть над МОК», - говорится в сообщении хакеров.

Ниже следует не только переписка сотрудников USADA, но и ряд документов, которые доказывают, что USADA совместно с Канадским центром спортивной этики создали компанию, подавшую на МОК в суд. США и Канада попытались заручиться поддержкой еще нескольких спортивных федераций, но не смогли.

В итоге дело было проиграно, а компания под названием «Проект «Олимпиец»» была вынуждена оплатить все судебные издержки.



