Хакеры из Fancy Bear обвинили США и Канаду в заговоре против МОК
Известная хакерская группа Fancy Bear, которая прославилась,
публикуя данные об использовании «легального допинга» западными спортсменами,
обвинила США и Канаду в заговоре против Международного Олимпийского комитета.
Это стало известно из переписку сотрудников Американского антидопингового
агентства (USADA).
«Добытые документы доказывают, что США и Канада сговорились
против Международного олимпийского комитета еще до Рио-2016. Они продвигали
свои политические интересы делая вид, чтобы бороться за чистый спорт. Ниже
приводится переписка между официальными лицами USADA, которые обсуждают способы
дискредитации МОК и создание агентства, которое может иметь власть над МОК», -
говорится в сообщении хакеров.
Ниже следует не только переписка сотрудников USADA, но и ряд документов,
которые доказывают, что USADA совместно
с Канадским центром спортивной этики создали компанию, подавшую на МОК в суд. США и Канада
попытались заручиться поддержкой еще нескольких спортивных федераций, но не
смогли.
В итоге дело было проиграно, а компания под названием «Проект «Олимпиец»» была вынуждена оплатить все судебные издержки.