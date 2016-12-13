Сборная России заявила вратаря Трусову перед матчем с Данией

Тренерский штаб сборной России во главе с Евгением Трефиловым произвел замену в составе команды перед матчем основного раунда Евро-2016 с Данией.

Вместо голкипера «Лады» Елены Уткиной на турнир заявлена голкипер «Астраханочки» Кира Трусова.

«Перед сегодняшним матчем мы приняли решение произвести замену. Вместо Елены Уткиной в состав включена Кира Трусова, – сказал тренер сборной России Алексей Алексеев. – Мы решили дать возможность Кире Трусовой получить игровую практику. В прошлом матче у Елены Уткиной был невысокий процент отраженных бросков – 27%».

Напомним, матч Дания – Россия пройдет 13 декабря в Хельсингборге. Начало – 22:45 (мск).

За два тура до конца основного раунда сборная России c двумя очками занимает пятое место в группе II, у Дании на два очка больше и третье место. При этом в плей-офф выходят только команды, занявшие первое и второе место.