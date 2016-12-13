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Гассиев проведет с Лебедевым еще один бой, если тот выставит пояс чемпиона мира по версии WBA

Источник:  «Известия»Комментарии

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев отказался комментировать решение судей в бою с Денисом Лебедевым, отметив, при каких условиях он готов провести ответный поединок со своим соотечественником.

«Я не люблю комментировать решения судей. Считаю, что они профессионалы своего дела, отлично знающие свою работу. Победил я или нет, нужно доказывать не в спорах, а на ринге.

Я готов к повторному поединку с Денисом, но лишь в том случае, если на кону будет стоять его пояс чемпиона мира по версии WBA», – приводят слова Гассиева «Известия».

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).

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