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Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2021 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски продолжит выступления за немецкий клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что сегодня игрок сборной Польши поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2021 года.

Отметим, что прежнее соглашение футболиста с «Баварией» было рассчитано до июля 2019 года. По сообщениям испанской прессы, минувшим летом агент Роберта вел переговоры с мадридским «Реалом».

В нынешнем сезоне 28-летний поляк провел во всех турнирах 22 матча, забил 19 голов и отдал 3 голевые передачи.

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