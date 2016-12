Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2021 года

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски продолжит выступления за немецкий клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.



Отмечается, что сегодня игрок сборной Польши поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2021 года.

This club gives me all i need to make my dreams come true! New challenges ahead of us! MiaSanMia! @FCBayern pic.twitter.com/WZG7CYjIMo