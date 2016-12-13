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Геннадий Величкин: Мозякин вернется в строй к возобновлению чемпионата КХЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о простуде капитана уральского клуба Сергея Мозякина.

- Действительно, он приболел, у него достаточно серьезная простуда. Было видно по двум последним играм, что он играл не долеченный. Чтобы не было осложнений, доктора приняли такое решение. Он прилетел со всеми, и сегодня должны были принимать совместное решение с главным тренером. К возобновлению чемпионата КХЛ он успеет вернуться, - передает слова Величкина «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «Металлурга» пропустит Кубок Первого канала из-за болезни.

Добавим, что во вторник был опубликован состав сборной России на российский этап Евротура, который пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.

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