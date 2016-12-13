Криштиану Роналду: Если бы мы играли в одной команде с Месси, у меня было бы больше «Золотых мячей»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что если бы играл в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси, у него было бы больше «Золотых мячей», чем у форварда «Барселоны».

«Было бы интересно увидеть нас в одной команде. Думаю, великолепные игроки должны играть вместе. Так что если бы мы играли в одной команде, думаю, я бы выиграл больше «Золотых мячей», чем он, но он был бы недалеко от меня.

Все знают, что Месси – великолепный игрок. У него пять «Золотых мячей», – сказал португалец.

Напомним, накануне 31-летний Криштиану Роналду в четвертый раз стал обладателем «Золотого мяча», который с этого сезона вновь присуждается только французским изданием France Football.

Криштиану Роналду: Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч» в пятый раз