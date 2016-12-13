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Геннадий Орлов стал послом Санкт-Петербурга на ЧМ-2018

Источник:  Welcome2018Комментарии

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов стал послом Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата мира 2018 года в России.  Об этом было объявлено перед началом торжественной церемонии спецгашения почтовых марок филателистической программы ФИФА в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Геннадий Орлов стал уже третьим послом Петербурга. Ранее эту роль приняли оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло и актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Как сообщает сайт Welcome2018, звания посла чемпионата мира могут быть удостоены известные люди, заслуженные представители своей профессии. Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, нести позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый образ жизни, Россию и города-организатора ЧМ-2018 участвовать в официальных мероприятиях.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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