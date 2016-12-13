Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Чехия15 : 17Румыния
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Хоккей  Нефтехимик0 : 0Ак Барс
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Томас Шваб: Мы приветствовали бы перенос ЧМ-2017 по бобслею из Сочи

Источник:  ReutersКомментарии

Спортивный директор федерация бобслея и санного спорта Германии Томас Шваб предложил перенести чемпионат мира из Сочи.

- Мы против бойкота, потому что из-за этого главным проигравшим будет спорт. Нет ничего хуже, чем чемпионат мира, где не будут принимать участие лидеры. Но мы недовольны, что чемпионат мира пройдет в Сочи. Мы предложили Международной федерации перенести турнир и провести его у нас. Мы приветствовали бы перенос турнира в другое место, - передает слова Шваба Reuters.

Напомним, что ранее сборные Южной Кореи, США и Латвии решили проигнорировать мировое первенство в России. Такое решение было принято в знак протеста против допинга в нашей стране.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Пока нет предпосылок к срыву ЧМ-2017 по бобслею и скелетону в СочиВице-премьер правительства России прокомментировал ситуацию с чемпионатом мира по бобслею и скелетону в Сочи. Он отметил, что не видит опасности отмены турнира.Австрия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2017 по бобслею и скелетону в СочиСборная Австрии, вероятно, будет бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону, который в 2017 году должен пройти в Сочи. Об этом сообщил президент австрийской федерации по этим видам спорта Роман Шобесбергер.Сборная Южной Кореи бойкотирует чемпионат мира по бобслею и скелетонуСборная Южной Кореи по скелетону решила бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен пройти в Сочи в феврале 2017 года.«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной Латвии«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной ЛатвииЧетырехкратный чемпион мира и дважды серебряный призер Олимпиады в скелетоне Мартинс Дукурс дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Колобков о ЧМ по бобслею и скелетону: Метод бойкота – это не спортивный метод. Такого в спорте быть не должноМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал нежелание спортсменов из Латвии выступать на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который должен пройти в Сочи в феврале 2017 года.Сергей Чудинов: Просто латвийцы не умеют проигрывать, все остальное – отговоркиПризер чемпионатов мира и Европы Сергей Чудинов прокомментировал возможный отказ сборной Латвии от участия на чемпионате мира по скелетону в Сочи.Александр Зубков: Не вижу серьезной проблемы в отсутствие латвийских скелетонистов на ЧМ в СочиПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал возможный отказ сборной Латвии от участия на чемпионате мира в Сочи.Сборная Латвии по скелетону будет бойкотировать чемпионат мира в СочиСборная Латвии по скелетону решила отказаться от участия в чемпионате мира по скелетону. В 2017 году турнир должен пройти в Сочи.Алексей Воевода: Пусть американцы бойкотируют ЧМ, у них сейчас нет сильных спортсменовДвукратный чемпион Олимпийских игр российский бобслеист Алексей Воевода прокомментировал информацию о том, что сборная США рассматривает возможность бойкотировать чемпионат мира в Сочи.Сборная США хочет бойкотировать ЧМ по бобслею и скелетону в СочиСборная США может бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет в Сочи в феврале 2017 года, сообщает New York Times.Александр Зубков: Российские бобслеисты поверили в свои силыПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал успех наших спортсменов на этапе Кубка мира в Уистлере.Александр Зубков: Уверен, что экипаж Касьянова готов показывать высокие результаты и дальшеПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал выступление экипажа Александра Касьянова на стартовом этапе Кубка мира по бобслею.Александр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейкиАлександр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейкиВ начале июня двукратный олимпийский чемпион по бобслею был избран президентом Федерации бобслея и скелетона России.Александр Зубков: Угрозы переноса чемпионата мира-2017 из Сочи нет, все идет по плануГлава Федерации бобслея России Александр Зубков уверен в том, что следующий чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в нашей стране.Бобслеистка Марухленко дисквалифицирована на 4 года за допингФедерация бобслея России дисквалифицировала Кристину Марухленко на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеруОлимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру спортсмена. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.ФБР на этой неделе выплатит часть зарплаты иностранным тренерам сборной РоссииФедерация бобслея России (ФБР) выплатит части заработной платы иностранным тренерам сборной России. Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.Пьер Людерс: Иностранные тренеры сборной России по бобслею по-прежнему не получили деньги за 7 месяцевГлавный тренер сборной России по бобслею и скелетону Пьер Людерс заявил, что задолженности перед ним и его ассистентами до сих пор не погашены национальной федерацией.Александр Зубков: Мы готовы к повторной перепроверке допинг-проб с Олимпийских игр в СочиДвукратный олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков сообщил, что готов к повторной перепроверке допинг-проб с Игр в Сочи.Олег Сухорученко: Сборная России справится и без ЛюдерсаСтарший тренер сборной России Олег Сухорученко считает, что тренерский штаб национальной команды бобслею справится и без помощи канадского специалиста Пьера Людерса.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира по бобслею и скелетону
Чемпионат мира по бобслею и скелетону