Томас Шваб: Мы приветствовали бы перенос ЧМ-2017 по бобслею из Сочи

Спортивный директор федерация бобслея и санного спорта Германии Томас Шваб предложил перенести чемпионат мира из Сочи.

- Мы против бойкота, потому что из-за этого главным проигравшим будет спорт. Нет ничего хуже, чем чемпионат мира, где не будут принимать участие лидеры. Но мы недовольны, что чемпионат мира пройдет в Сочи. Мы предложили Международной федерации перенести турнир и провести его у нас. Мы приветствовали бы перенос турнира в другое место, - передает слова Шваба Reuters.

Напомним, что ранее сборные Южной Кореи, США и Латвии решили проигнорировать мировое первенство в России. Такое решение было принято в знак протеста против допинга в нашей стране.