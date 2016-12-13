Глава НОК Великобритании: Если Россия признает проблемы с допингом, она сможет довольно быстро все исправить
Новый глава Национального олимпийского комитета (НОК)
Великобритании Хью Робертсон прокомментировал ситуацию с допингом в российском
спорте. Он отметил, что россиянам нужно признать существование проблемы.
«Очень важно, чтобы Россия признала наличие проблемы и решила, что будет работать над ее преодолением. Если Россия признает проблемы с допингом, она сможет довольно быстро все исправить», - цитирует Робертсона Inside The Games.
Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский
юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых
нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали
домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.
Позднее WADA опубликовало на
специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем
расследовании.
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