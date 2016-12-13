Флойд Мейвезер откроет боксерский клуб в России

В декабре величайший боксер современности Флойд Мейвезер откроет в России уникальный боксерский клуб.

Клуб будет открыт на Рублево-Успенском шоссе в поселке Жуковка в рамках глобального проекта ТМТ Russia совместно с «Академией Бокса». История отношений Флойда Мейвезера с Россией началась несколько лет назад, когда он познакомился и подружился с одним из основателей «Академии Бокса» Тимофеем Кургиным. С тех пор легендарный спортсмен несколько раз прилетал в Россию, чтобы провести мастер-классы для отечественных любителей бокса. В свой последний визит Мейвезер провел самую масштабную тренировку в истории, установив рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса. В тот день тренировку посетило около 900 человек.

«Академия бокса Флойда Мейвезера» в Жуковке — первый шаг в реализации больших планов Мейвезера в России. Зал, общей площадью около 800 метров, оснащен уникальным оборудованием для комфортных и эффективных тренировок: специально разработанная рама с 20 боксерскими мешками, кардиозона, оснащенная современными беговыми и велотренажерами, боксерский ринг, на котором Флойд Мейвезер установил свой рекорд, а также проводили свои бои звезды отечественного профессионального бокса Александр Поветкин, Денис Лебедев, Рахим Чакхиев, Григорий Дрозд и другие.