Голкипер «Атлетико» Облак пропустит 3-4 месяца из-за травмы
Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак получил травму плеча. Из-за этого он будет вынужден пропустить несколько месяцев.
Как сообщает COPE, из-за вывиха левого плеча словенский вратарь будет вынужден перенести операцию. Ориентировочный срок восстановления – от трех до четырех месяцев.
Отметим, что Облак получил травму 12 декабря во время матча против «Вильярреала». В текущем сезоне 23-летний вратарь провел 21 матч за «Атлетико», пропустил 15 мячей и 11 раз отыграл «на ноль».
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