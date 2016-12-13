Владислав Третьяк: В январе решится вопрос об участии игроков НХЛ на Олимпиаде в Пхенчхане

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет принято в конце января.

- Международная федерация сообщила, что постарается найти деньги, эту идею поддержали национальные федерации. Сейчас вопрос не упирается уже в деньги, все зависит от мнения генеральных менеджеров НХЛ. Они высказали мнение, что не особо хотят ехать. Думаю, что к концу января решение будет принято, ведь там уже начинается подготовка к Играм, - передает слова Третьяка ТАСС.



Напомним, что Олимпийские игры 2018 года пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.



