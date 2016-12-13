Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Чехия15 : 17Румыния
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Хоккей  Нефтехимик0 : 0Ак Барс
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Третьяк: В январе решится вопрос об участии игроков НХЛ на Олимпиаде в Пхенчхане

Источник:  ТАССКомментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет принято в конце января.

- Международная федерация сообщила, что постарается найти деньги, эту идею поддержали национальные федерации. Сейчас вопрос не упирается уже в деньги, все зависит от мнения генеральных менеджеров НХЛ. Они высказали мнение, что не особо хотят ехать. Думаю, что к концу января решение будет принято, ведь там уже начинается подготовка к Играм, - передает слова Третьяка ТАСС.

Напомним, что Олимпийские игры 2018 года пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: Переговоры с НХЛ упираются уже не в деньги… (видео)Владислав Третьяк: Переговоры с НХЛ упираются уже не в деньги… (видео)Президент ФХР Владислав Третьяк дал интервью обозревателю «Советского спорта».Виталий Мутко: Никто не собирается недооценивать доклад Макларена, но у МОК нет претензий к ОКРВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко не считает, что России будет отказано в праве участвовать в зимней Олимпиаде 2018 года.Институт национальных антидопинговых организаций не хочет видеть Россию в олимпийском движенииСегодня была опубликована вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA. В связи с обнародованными данными Институт национальных антидопинговых организаций призвал к жестким санкциям в отношении России.Ричард Паунд: Россия должна иметь в виду, что ее могут отстранить Олимпиады-2018Бывший глава WADA Ричард Паунд высказал свое мнение по поводу второй части доклада Макларена. Он считает, что сборная России может быть отстранена от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).Леонид Тягачев: Будут еще проблемы с нашим участием в Олимпиаде в ПхенчханеПочетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев предвидит проблемы с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.Александр Кравцов: Медальный прогноз на Олимпиаду будет сформирован после этапа КМ в КорееПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал о том, когда будет сформирован медальный зачет для российских биатлонистов на Олимпиаду 2018 года.AIBA изменила систему подчета очков в боксерских поединкахМеждународная ассоциация любительского бокса (AIBA) утвердила изменения в правилах, которые теперь будут официально действовать на всех соревнованиях под эгидой ассоциации в 2017 году.Владимир Лутченко: Хоккей на Олимпиаде без игроков НХЛ докатится до футболаОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у прославленного защитника сборной СССР и ЦСКА Владимира Лутченко.Александр Медведев: Плохо, если игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде, но так будет легче ее выигратьПервый президент КХЛ Александр Медведев поделился своим мнением о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде. Напомним, что вопрос участия игроков из сильнейшей лиги мира в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане находится в стадии рассмотрения.Медальный план сборной России на Олимпиаду-2018 – четыре наградыПравление Союза биатлонистов России утвердило медальный план команды на Олимпийские игры-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.Профсоюз игроков НХЛ отклонил предложение лиги по условиям поездки хоккеистов в Пхенчхан-2018Профсоюз игроков НХЛ не принял сделку, предусматривающую продление срока действия коллективного соглашения с лигой на три сезона в обмен на допуск хоккеистов к Олимпиаде-2018.Вечно молодой Бьорндален и еще 6 причин смотреть Кубок мираВечно молодой Бьорндален и еще 6 причин смотреть Кубок мираВ день старта Кубка мира-2016/17 объясняем, почему вы должны следить за новым биатлонным сезоном.Владислав Третьяк: В игре со «Спартаком» Кастро болел за ЦСКАПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о встрече с кубинским лидером Фидель Кастро.Владислав Третьяк: ФХР попросит «Филадельфию» отпустить Проворова на молодежный ЧМПрезидент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация намерена обратиться к «Филадельфии» с просьбой отпустить защитника Ивана Проворова на молодежный чемпионат мира.Владислав Третьяк: Сбор российской «молодежки» начнется 8 декабряГлава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что сбор национальной команды перед молодежным чемпионатом мира начнется 8 декабря.Рене Фазель: Переговоры с НХЛ? Я думал, что будет легчеПрезидент ИИХФ Рене Фазель рассказал о ходе переговоров по поводу участия игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пхенчхане.Билл Дэйли: Получили информацию от ИИХФ и федераций Канады и СШАЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал о переговорах по поводу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.Демид Момот: Олимпийский статус самбо был бы колоссальным продвижением этого вида спортаПрезидент федерации тхэквондо Петербурга Демид Момот поделился мнением о развитии боевых видов спорта в городе.Лапшин и Аввакумова могут получить гражданство Южной КореиРоссийские биатлонисты Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова вошли в число иностранных спортсменов, которым Олимпийский комитет Южной Кореи рассматривает возможность выдачи гражданства накануне домашней зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщает Yonhap.НХЛ отпустит хоккеистов на Олимпиаду-2018 в случае продления соглашения с профсоюзомРуководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустит игроков на зимние Олимпийские игры, которые в 2018 году пройдут в южнокорейском Пхенчхане, в случае, если профсоюз хоккеистов лиги согласится на продление действующего коллективного соглашения, сообщает ESPN.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Владислав Третьяк
Владислав Третьяквсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018