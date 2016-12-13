Владислав Третьяк: В январе решится вопрос об участии игроков НХЛ на Олимпиаде в Пхенчхане
Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет принято в конце января.
- Международная
федерация сообщила, что постарается
найти деньги, эту идею поддержали
национальные федерации. Сейчас вопрос
не упирается уже в деньги, все зависит
от мнения генеральных менеджеров НХЛ.
Они высказали мнение, что не особо хотят
ехать. Думаю, что к концу января решение
будет принято, ведь там уже начинается
подготовка к Играм, - передает слова
Третьяка ТАСС.
Напомним, что Олимпийские игры 2018 года пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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