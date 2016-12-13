Сборная России провела первую тренировку

Сборная России вышла на первую тренировку, проходящую в «ВТБ Ледовом дворце», в следующих сочетаниях.

Вратари – Сорокин, Шестеркин, Бобков.

Первая пятерка: Яковлев – Белов, Плотников – Дацюк – Ковальчук.

Вторая пятерка: Ожиганов – Киселевич, Телегин – Светлаков – Ничушкин.

Третья пятерка: Береглазов – Антипин, Барабанов – Ткачев – Кугрышев.

Четвертая пятерка: Любушкин – Гавриков, з. Осипов, Санников – Шалунов – Симаков, н. Андронов.

Первое и второе звено сформированы по клубному принципу – из СКА и ЦСКА. Четвертая тройка – из «Сибири». Пары защитников третьей и четвертой линий – из «Магнитки» и «Локомотива».