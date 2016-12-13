Сборная России провела первую тренировку
Сборная России вышла на первую тренировку, проходящую в «ВТБ Ледовом дворце», в следующих сочетаниях.
Вратари – Сорокин, Шестеркин, Бобков.
Первая пятерка: Яковлев – Белов, Плотников – Дацюк – Ковальчук.
Вторая пятерка: Ожиганов – Киселевич, Телегин – Светлаков – Ничушкин.
Третья пятерка: Береглазов – Антипин, Барабанов – Ткачев – Кугрышев.
Четвертая пятерка: Любушкин – Гавриков, з. Осипов, Санников – Шалунов – Симаков, н. Андронов.
Первое и второе звено сформированы по клубному принципу – из СКА и ЦСКА. Четвертая тройка – из «Сибири». Пары защитников третьей и четвертой линий – из «Магнитки» и «Локомотива».
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