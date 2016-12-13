Денис Черышев – о победе над «Атлетико»: Какой великий матч провел «Вильярреал»!

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев прокомментировал победу своей команды над мадридским «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании (3:0).



«Какой великий матч провела команда! С таким отношением и игрой возможно все! Мы должны продолжать в том же духе. Хочу поскорее вернуться, чтобы насладиться футболом. Спасибо за вашу поддержку», – написал россиянин на своей странице в Instagram.

Отметим, что сегодня появилась информация, согласно которой Черышев может перейти в «Депортиво».

Валерий Масалитин: Черышеву лучше оставаться в Европе, чем переезжать в РФПЛ



