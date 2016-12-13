Денис Черышев – о победе над «Атлетико»: Какой великий матч провел «Вильярреал»!
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев прокомментировал победу своей команды над мадридским «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании (3:0).
«Какой великий матч провела команда! С таким отношением и игрой возможно все! Мы должны продолжать в том же духе. Хочу поскорее вернуться, чтобы насладиться футболом. Спасибо за вашу поддержку», – написал россиянин на своей странице в Instagram.
Отметим, что сегодня появилась информация, согласно которой Черышев может перейти в «Депортиво».
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Матч
Вильярреал - Атлетико - 3:0 (2:0)
Голы
Тригерос 28 (1:0). дос Сантос 38 (2:0). Сориано Р. 90 (3:0).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Коста, Марио, Гонсалес А., Руис, дос Сантос, Сориано Р., Тригерос (Н'Диай, 90), Сориано Б., Пато (Эрнандес, 79), Сансоне (Сантос, 90)
Атлетико: Облак (Мойя, 41), Годин, Савич, Эрнандес Л., Хуанфран, Коке, Тьягу (Сауль, 30), Габи, Корреа (Карраско, 65), Гризманн, Гамейро
Предупреждения:
Сансоне, 42; дос Сантос, 45; Гонсалес А., 85 - Корреа, 45; Габи, 67; Сауль, 85
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
12 декабря 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция