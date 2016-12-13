«Арсенал» планирует продлить контракты с Жиру и Кокленом

Тренерский штаб лондонского «Арсенала» во главе с Арсеном Венгером доволен выступлениями форварда Оливье Жиру и полузащитника Франсиса Коклена.

Как сообщает RMC, в ближайшее время руководство «пушкарей» предложит обоим игрокам продлить контракты. Отмечается, что новое соглашение для Жиру рассчитано до 2019 года, а для Коклена – до 2021.

В нынешнем сезоне нападающий «пушкарей» провел во всех турнирах 13 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. На счету полузащитника – 17 встреч.