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«Арсенал» планирует продлить контракты с Жиру и Кокленом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб лондонского «Арсенала» во главе с Арсеном Венгером доволен выступлениями форварда Оливье Жиру и полузащитника Франсиса Коклена.

Как сообщает RMC, в ближайшее время руководство «пушкарей» предложит обоим игрокам продлить контракты. Отмечается, что новое соглашение для Жиру рассчитано до 2019 года, а для Коклена – до 2021.

В нынешнем сезоне нападающий «пушкарей» провел во всех турнирах 13 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. На счету полузащитника – 17 встреч.

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