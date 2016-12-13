Василий Карасев: Против «Уникахи» не сыграют Маркович и Сергеев

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о предстоящем матче Кубка Европы против испанской «Уникахи».

- После завтрашней игры станет ясно, какое место в группе в итоге мы займем — первое или третье. Продолжают нас преследовать травмы. Маркович не будет играть, и Сергеев заболел. По задней линии у нас остаются только Вихров и Тулсон. От этого никто не застрахован, это часть нашей баскетбольной жизни, мы к этому привыкли. Остальные игроки должны будут завтра выложиться в два раза больше, чтобы добиться нужного для нас результата, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, 14 декабря «Зенит» проведет последний матч группового этапа Кубка Европы в Петербурге против «Уникахи».

После семи матчей петербуржцы лидируют в группе C, набрав 12 очков. Испанская команда с 11 очками расположилась на четвертом месте.