Василий Карасев: Против «Уникахи» не сыграют Маркович и Сергеев
Главный тренер «Зенита»
Василий Карасев поделился мнением о предстоящем матче Кубка Европы против
испанской «Уникахи».
- После завтрашней игры станет ясно, какое
место в группе в итоге мы займем — первое или третье.
Продолжают нас преследовать травмы. Маркович не будет играть,
и Сергеев заболел. По задней линии у нас остаются только Вихров
и Тулсон. От этого никто не застрахован, это часть нашей
баскетбольной жизни, мы к этому привыкли. Остальные игроки должны
будут завтра выложиться в два раза больше, чтобы добиться нужного для нас
результата, - приводит слова
Карасева официальный сайт «Зенита».
Напомним, 14
декабря «Зенит» проведет последний матч группового этапа Кубка Европы в
Петербурге против «Уникахи».
После семи матчей петербуржцы лидируют в группе C, набрав 12 очков. Испанская команда с 11 очками расположилась на четвертом месте.
Матч
Место и дата
14 декабря 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция