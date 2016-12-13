Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Чехия15 : 17Румыния
Гандбол  Венгрия- : -Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Хоккей  Нефтехимик0 : 0Ак Барс
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Пока нет предпосылок к срыву ЧМ-2017 по бобслею и скелетону в Сочи

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства России прокомментировал ситуацию с чемпионатом мира по бобслею и скелетону в Сочи. Он отметил, что не видит опасности отмены турнира.

«Мы готовимся, все здесь готово. Пока у нас нет предпосылок к этому (срыву турнира). Сегодня это - попытка дискредитировать российский спорт, Россию, она нам абсолютно понятна.

Мы хотим быть равноправными партнерами и делать все, чтобы сегодня эта система работала совершенно цивилизованно и одинаково во всем мире. Надеюсь, что волна таких бойкотов все-таки не будет повторяться, это было в 80-е годы», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Сегодня о возможности бойкота сообщил представитель австрийской федерации.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании. Напомним, что чемпионат мира пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мутко обсудил финансовые проблемы «Томи» и «Мордовии» с главами регионовПрезидент РФС Виталий Мутко провел переговоры с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.«Кокорин и Мамаев могут мне сказать «Пошел ты!». Но я им отвечу…». Обзор Ловчева«Кокорин и Мамаев могут мне сказать «Пошел ты!». Но я им отвечу…». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях.Мутко сменил Шувалова на посту председателя координационного совета ЧМ-2018Вице-премьер РФ Виталий Мутко сменил первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова на посту председателя координационного совета чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается в распоряжении правительства РФ.«Если клуб хочет закрыться, зачем стадион строили к ЧМ?» В «Мордовии» все плохо«Если клуб хочет закрыться, зачем стадион строили к ЧМ?» В «Мордовии» все плохоЭкс-защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал, что действующие и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС.Игроки «Мордовии» написали письмо Мутко по поводу многомесячных долгов в клубеЭкс-защитник саранской «Мордовии», а ныне игрок «Динамо» Владимир Рыков рассказал, что действующие и бывшие футболисты саранской команды обратились к главе РФС Виталию Мутко по поводу многомесячных долгов по зарплате.Ричард Макларен: У нас нет доказательств, что Мутко все зналГлава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в российском спорте. Он сказал, что у него нет доказательств причастности вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, который ранее занимал должность министра спорта.Виталий Мутко: Никто не собирается недооценивать доклад Макларена, но у МОК нет претензий к ОКРВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко не считает, что России будет отказано в праве участвовать в зимней Олимпиаде 2018 года.Британский парламентарий призвал ФИФА лишить Россию чемпионата мира-2018Член британского парламента Дэмиан Коллинз обратился к ФИФА с предложением лишить Россию права проведение чемпионата мира по футболу из-за допинговых скандалов.Екатерина Гамова: Мутко не позволяет расслабиться ни себе, ни другимДвукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова через «Советский спорт» поздравила с днем рождения вице-премьера правительства России Виталия Мутко.Кирсан Илюмжинов: Куда бы руководство страны ни направило Мутко, он везде добивался успеховПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов через «Советский спорт» поздравил с днем рождения вице-премьера правительства России Виталия Мутко.Юлия Ефимова – Виталию Мутко: Без вас я бы не завоевала на Олимпиаде два серебраДвукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова через «Советский спорт» поздравила вице-премьера правительства России Виталия Мутко с днем рождения.Властимил Петржела: Виталий Мутко – честный человекВластимил Петржела: Виталий Мутко – честный человекЭкс-тренер «Зенита» рассказал о своей чешской жизни, российском футболе и о вице-премьере России, который принимал чеха в питерский клуб.Павел Колобков – Виталию Мутко: Вы по-человечески подсказывали в нужный моментМинистр спорта России Павел Колобков через «Советский спорт» поздравил вице-премьера правительства России Виталия Мутко с днем рождения.«Мутко был одним из заводил». Вице-премьер 40 лет назад«Мутко был одним из заводил». Вице-премьер 40 лет назад«Советский спорт» решил поздравить с днем рождения Виталия Мутко экскурсом в его прошлое.День в истории. Виталию Мутко – 58!День в истории. Виталию Мутко – 58!Сегодня, 8 декабря, празднует свой день рождения Заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.Финал Кубка России и матч за Суперкубок будут проводиться в «Лужниках»Финал Кубка России и матч за Суперкубок будут проводиться в «Лужниках», сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.Виталий Мутко: Мы ведем работу по созданию ассоциации болельщиковЗаместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко рассказал о создании новой ассоциации болельщиков.Виталий Мутко: Проведение матчей ЧМ-2018 в Чечне невозможноЗаместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко поделился мнением о проведении матчей ЧМ-2018 в Чечне.Виталий Мутко: Слуцкий много сделал для российского футболаЗаместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.Виталий Мутко: Готовность в чаше стадиона на Крестовском – 96 процентовЗаместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко рассказал о строящемся стадионе в Петербурге.

Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости