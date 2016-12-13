Виталий Мутко: Пока нет предпосылок к срыву ЧМ-2017 по бобслею и скелетону в Сочи

Вице-премьер правительства России прокомментировал ситуацию с чемпионатом мира по бобслею и скелетону в Сочи. Он отметил, что не видит опасности отмены турнира.

«Мы готовимся, все здесь готово. Пока у нас нет предпосылок к этому (срыву турнира). Сегодня это - попытка дискредитировать российский спорт, Россию, она нам абсолютно понятна.

Мы хотим быть равноправными партнерами и делать все, чтобы сегодня эта система работала совершенно цивилизованно и одинаково во всем мире. Надеюсь, что волна таких бойкотов все-таки не будет повторяться, это было в 80-е годы», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Сегодня о возможности бойкота сообщил представитель австрийской федерации.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании. Напомним, что чемпионат мира пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.