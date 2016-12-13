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Сесар Аспиликуэта: У Конте есть новая игровая философия, и я по-настоящему рад работать с ним

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал выступление своей команды в нынешнем сезоне, а также поведал о целях лондонского клуба.

«В этом сезоне у нас уже были по-настоящему хорошие моменты. С первого же дня мы начали усердно работать. У нас новый тренер, у которого есть новая игровая философия, и я по-настоящему рад работать с ним. Разумеется, мы все еще можем улучшить свою игру, но задачей на сезон является завоевание трофеев, а это именно то, чего желают игроки, главный тренер и болельщики», – цитирует игрока клубная пресс-служба.

Напомним, минувшим летом команду возглавил Антонио Конте. В декабре 2015 года «Челси» покинул Жозе Моуринью, а его место до конца сезона занял Гус Хиддинк.

На данный момент «синие» под руководством итальянского специалиста занимают первое место в таблице АПЛ, набрав после 15-ти туров 37 очков.

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