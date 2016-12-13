Павел Дацюк будет капитаном сборной России на Кубке Первого канала
Капитаном
сборной России во время Кубка Первого канала будет форвард СКА Павел Дацюк. Об
этом сообщил главный тренер национальной команды Олег Знарок.
«С капитаном уже определились, им будет Павел Дацюк» - цитирует Знарка ТАСС.
В текущем сезоне 38-летний Павел Дацюк провел 26 матчей и набрал 22 (7+15) очка.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве.
По
информации пресс-службы ФХР, Сергей Мозякин не включен в список из-за
простудного заболевания. Отсутствуют питерцы Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и
получивший травму во Владивостоке Никита Гусев. Зато включен а заявку Сергей
Шумаков, не фигурировавший в расширенном списке.
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