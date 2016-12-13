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«Суонси» и «Саутгемптон» поборются с «Эвертоном» за Дзагоева

Источник:  Daily MailКомментарии

На полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева претендуют «Суонси» и «Эвертон». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, сам игрок хотел был продолжить карьеру в английском чемпионате. Ранее сообщалось, что Алан является главной трансферной целью «Эвертона». Теперь же стало известно, что на него также претендуют «Суонси» и «Саутгемптон».

Контракт 26-летнего хавбека с армейцами рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА в чемпионате России девять матчей и отдал три голевые передачи. 


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