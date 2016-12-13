Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Россия
Баскетбол  Зенит- : -Уникаха
Гандбол  Чехия- : -Норвегия
Баскетбол  Химки- : -Бильбао
Футбол  Сандерленд- : -Челси
Футбол  Кристал Пэлас- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Знарок: Капитаном сборной будет Павел Дацюк

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, кого назначил капитаном национальной команды на Кубке Первого канала.

- С капитаном уже определились, им будет Павел Дацюк, - цитирует Знарка ТАСС.

Павел Дацюк: Претензий к моему телу нет 

Напомним, Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Сборная России откроет кубок встречей со Швецией, на следующий день сыграет с Чехией, а в последний день турнира проведет матч с Финляндией.

СКА: Истории из жизни [спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Ковальчук: Мы с Дацюком принесем Кубок Гагарина в студию «Вечернего Урганта»Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о своем партнере по клубу и национальной команде Павле Дацюке.Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Обозреватель «Советского спорта» послушал руководителей сборной России – Романа Ротенберга и Олега Знарка.Олег Знарок: Не было смысла рисковать Гусевым и ШипачевымГлавный тренер сборной России Олег Знарок объяснил, почему на Кубке Первого канала не сыграют Никита Гусев и Вадим Шипачев.Илья Ковальчук: Здорово, что Дацюк вернулся. Это подарок для наших болельщиковФорвард сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. Он отметил, что рад возвращению в команду Павла Дацюка.Илья Ковальчук: После Кубка Первого канала я уеду в НХЛ (видео, шутка года)Илья Ковальчук: После Кубка Первого канала я уеду в НХЛ (видео, шутка года)Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России взял интервью у Ильи Ковальчука.Павел Дацюк: Претензий к моему телу нетПавел Дацюк: Претензий к моему телу нетКапитан сборной России и СКА Павел Дацюк – персона уникальная.Илья Ковальчук: В сборной много новых лиц. Есть несколько дней, чтобы познакомитьсяФорвард сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. Он отметил, что в национальной команде много новых игроков.Олег Знарок: Посчитали, что нет смысла вызывать Дадонова без травмированных Гусева и ШипачеваГлавный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, почему не вызвал в национальную команду нападающего СКА Евгения Дадонова.Валерий Ничушкин: Не надо в сборной тянуть одеяло на себя. А то бывает, что люди туда приезжают себя показатьФорвард сборной России Валерий Ничушкин – о том, как должна играть сборная России на Кубке Первого канала, чтобы победить.Павел Дацюк будет капитаном сборной России на Кубке Первого каналаКапитаном сборной России во время Кубка Первого канала будет форвард СКА Павел Дацюк. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Олег Знарок.Без Мозякина, без Шипачева, без Дадонова… Знарок здорово рискуетБез Мозякина, без Шипачева, без Дадонова… Знарок здорово рискуетВо вторник сборная России провела открытую тренировку в рамках подготовки к Кубку Первого канала. И здорово удивила своим составом.Геннадий Величкин: Мозякин вернется в строй к возобновлению чемпионата КХЛВице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о простуде капитана уральского клуба Сергея Мозякина.Сборная России назвала состав на Кубок Первого каналаТренерский штаб сборной России назвал окончательный состав на Кубок Первого канала. Он был опубликован на официальном сайте ФХР.Может ли Илья Ковальчук вернуться в НХЛ после СКА (вся правда от мамы Ильи)Может ли Илья Ковальчук вернуться в НХЛ после СКА (вся правда от мамы Ильи)Обозреватель «Советского спорта» беседует с мамой Ильи Ковальчука, который на этой неделе должен сыграть на Кубке Первого канала.Как Илья Ковальчук нашел общий язык с Олегом Знарком (вся правда от мамы Ильи)Как Илья Ковальчук нашел общий язык с Олегом Знарком (вся правда от мамы Ильи)Обозреватель «Советского спорта» беседует с мамой Ильи Ковальчука, который на этой неделе должен сыграть на Кубке Первого канала.Знарок, ставь на своих! СКА тебя не подведетЗнарок, ставь на своих! СКА тебя не подведетОбозреватель «Советского спорта» – о том, кого Олег Знарок оставит в сборной России для участия в Кубке Первого канала.Свенссон заменит Карлссона в составе сборной Швеции на Кубок Первого каналаГолкипер «Спартака» Маркус Свенссон вызван в сборную Швеции для участия в Кубке Первого канала.Сергей Гимаев: Кубок Первого канала не будет простым для сборной России, уже обжигались на этомЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт Сергей Гимаев поделился ожиданиями от выступления российской сборной на предстоящем Кубке Первого канала.Вячеслав Фетисов: Ждем искрометной игры от сборной России на Кубке Первого каналаДвукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от выступления российской сборной на Кубке Первого канала.«Коламбус» одолел «Детройт», Бобровский отразил 32 броскаХоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Россия
Россиякалендарьстатистика
Павел Дацюк
Павел Дацюквсе новости
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Кубок Первого канала по хоккею
Кубок Первого канала по хоккею