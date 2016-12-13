Олег Знарок: Капитаном сборной будет Павел Дацюк
Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, кого назначил капитаном национальной команды на Кубке Первого канала.
- С капитаном уже определились, им будет Павел Дацюк, - цитирует Знарка ТАСС.
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Напомним, Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Сборная России откроет кубок встречей со Швецией, на следующий день сыграет с Чехией, а в последний день турнира проведет матч с Финляндией.
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