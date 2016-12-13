Хосеп Гвардиола: Понял суть английского футбола, посмотрев всего один матч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – о своей футбольной философии, чемпионате Англии, а также о задачах на сезон и обидном поражении от «Челси» (1:3).



«Не собираюсь изменять своим принципам. «Манчестер Сити» под моим руководством будет играть так, как умеет. Я всегда стараюсь делать то, что мне нравится.



Чтобы выигрывать, нам нужно меньше допускать ошибок. Я пришел в эту команду помочь футболистам, но я не собираюсь их менять. Конечно, мне нужно время на адаптацию, но повторюсь, я не собираюсь менять свою философию. Мне предстоит играть с этими футболистами, таков мой путь и это идеальное решение.



Мне очень хочется, чтобы «Манчестер Сити» играл в каждой игре, как в матче против «Челси». Я был доволен игрой и считаю, что мы не заслуживали такого результата. Но таков футбол. Мы могли быть на вершине турнирной таблицы, но теперь отстаем от лидера на семь очков, и это тоже футбол. Такое случается. Нам сейчас нужно заняться улучшением собственной игры, потому что мы допускаем много ошибок. Моя задача – помочь игрокам. Я, кстати, тоже допустил ошибки и не скрываю это.

В чемпионате Англии очень важно контролировать мяч, поскольку в этой лиге много голов забивается со второго этажа. Никто не в состоянии предугадать итог матча, когда игра складывается подобным образом. Я понял суть английского футбола, посмотрев всего один матч – «Суонси» – «Кристал Пэлас» (5:4). Девять голов, восемь стандартов. Это нужно контролировать, но прямо сейчас нам это не по силам», – приводит слова наставника «горожан» официальный сайт английского клуба.

На данный момент «Манчестер Сити» под руководством испанского тренера занимает 4 место в таблице АПЛ, набрав после 15-ти туров 30 очков.

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