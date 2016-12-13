«Спартак» сделал предложение по приобретению Адема Льяича из «Торино»
Одной из целей московского «Спартака» в зимнее трансферное
окно является атакующий полузащитник сборной Сербии Адем Льяич, выступающий в
составе итальянского клуба «Торино».
По информации итальянского интернет-портала Tuttomercato российский клуб даже выступил с предложением, на которое получил отказ.
На
данный момент оценочная трансферная стоимость 25-летнего полузащитника
составляет порядка 10 миллионов. Он присоединился к «Торино» только этим летом,
перейдя из «Ромы» за 8,5 миллионов евро. В 12 матчах Серии А игрок забил 5
голов и сделал 3 результативные передачи.
В Кубке Италии Льяич в двух играх Льяич забил два мяча при двух
результативных пасах.
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