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«Спартак» сделал предложение по приобретению Адема Льяича из «Торино»

Степан Чаушьян
Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Одной из целей московского «Спартака» в зимнее трансферное окно является атакующий полузащитник сборной Сербии Адем Льяич, выступающий в составе итальянского клуба «Торино».

По информации итальянского интернет-портала Tuttomercato российский клуб даже выступил с предложением, на которое получил отказ.

На данный момент оценочная трансферная стоимость 25-летнего полузащитника составляет порядка 10 миллионов. Он присоединился к «Торино» только этим летом, перейдя из «Ромы» за 8,5 миллионов евро. В 12 матчах Серии А игрок забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.  В Кубке Италии Льяич в двух играх Льяич забил два мяча при двух результативных пасах.

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