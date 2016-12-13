Виктор «GeneRaL» Нигрини: «Мы устали друг от друга и было крайне трудно находить компромиссы»
Игрок команды Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини в интервью порталу организации рассказал о цели команды на The International 2016, поделился причиной неудачи в Сиэтле и назвал игроков, которых хотел бы видеть в Na`Vi.
«Наша цель была минимум топ-6 The International. Поэтому назвать год удачным не могу.
Основной причиной проигрыша стало чрезмерно долгое нахождение игроков вместе. Полтора месяца слишком большой срок. Мы в буквальном смысле устали друг от друга, и было крайне трудно находить компромиссы.
Мне очень сильно импонирует игра Ramzes666 и Forev, поэтому был бы не прочь видеть их в качестве тиммейтов», — сказал Виктор.
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