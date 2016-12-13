Валентин Балахничев: Перепроверка допинг-проб только у россиян покажет окончательную политизированность и русофобию

Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал решение о перепроверке проб российских спортсменов после второй части доклада Макларена. Он считает, что перепроверка проб только у россиян будет свидетельствовать о политической ангажированности процесса.



«Надо к этому спокойно относиться. Существуют правила, что пробы могут перепроверяться с возникновением новых методик. Учитывая доклад Макларена и прочее, это, конечно же, активизировало желание проверять не только российские пробы, но и вообще крупные соревнования. Здесь нет ничего удивительного.



Единственное, что я бы на месте российских руководителей спорта настаивал, чтобы проверка была равноценной – всех победителей, или всех призеров, или всех участников финалов. А не только россиян. А если начнется опять игра «в одни ворота», только россиян, только СНГ, это просто покажет окончательную политизированность и русофобию», - цитирует Балахничева «Р-Спорт».



Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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