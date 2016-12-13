Валентин Балахничев: Перепроверка допинг-проб только у россиян покажет окончательную политизированность и русофобию
Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев
прокомментировал решение о перепроверке проб российских спортсменов после
второй части доклада Макларена. Он считает, что перепроверка проб только у
россиян будет свидетельствовать о политической ангажированности процесса.
Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.
Позднее WADA опубликовало на
специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем
расследовании.
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