Оскар присоединится к Халку и Виллаш-Боашу в «Шанхай СИПГ», китайский клуб заплатит за него 52 миллиона фунтов

Бразильский полузащитник Оскар в январе покинет «Челси» и перейдет в китайский «Шанхай СИПГ». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, в январе клуб из Китая заплатит «Челси» за игрока 52 миллиона фунтов. За «Шанхай СИПГ» выступает экс-форвард «Зенита» Халк, а бывший тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш является главным тренером команды.

Отметим, что 25-летний Оскар в последнее время не проходит в основной состав «Челси» и не играл в премьер-лиге с середины сентября. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в его активе одна голевая передача.