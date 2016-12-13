Валерий Ничушкин: Не надо в сборной тянуть одеяло на себя. А то бывает, что люди туда приезжают себя показать

Форвард сборной России Валерий Ничушкин – о том, как должна играть сборная России на Кубке Первого канала, чтобы победить.



– У нас на «Карьяла» в сборной было очень хорошие рабочие отношения, – заявил Валерий Ничушкин после тренировки сборной России. – Уверен, что мы его сохраним и на Кубке Первого канала.



– Как должна играть сборная России, чтобы победить и взять реванш за прошлый год?

– Не тянуть одеяло в команде на себя. Быть единым коллективом. Бывает, что игроки приезжают в сборную, чтобы себя в ней показать… Думаю, мы справимся с этим. И добьемся победы, – сказал хоккеист.