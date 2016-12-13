Олег Знарок: Посчитали, что нет смысла вызывать Дадонова без травмированных Гусева и Шипачева

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, почему не вызвал в национальную команду нападающего СКА Евгения Дадонова.

– У Гусева травма, Шипачев немного травмирован. Посчитали, что смысла нет вызывать Дадонова без них, хотели взять именно тройку.

Ребята все лидеры в своих клубах, хорошо себя зарекомендовали на Кубке «Карьяла». Нам проще играть, когда в команду приходят наигранными тройками. Скоротечный турнир, одна-две тренировки, сложно что-то наиграть. Если получается в звеньях у них, то почему не вызывать, они хорошо добавляют друг друга, – передает слова Знарка «Р-Спорт».

Без Мозякина, без Шипачева, без Дадонова... Знарок здорово рискует

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Евгений Дадонов провел 32 игры и набрал 36 (20+16) очков.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Сборная России откроет кубок встречей со Швецией, на следующий день сыграет с Чехией, а в последний день турнира проведет матч с Финляндией.