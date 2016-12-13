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Сергей Плотников: Если в ЦСКА сильные ребята, почему бы и их не брать?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России Сергей Плотников – о составе сборной России на Кубке Первого канала.

- Я очень рад, что на прошлом этапе Евротура наша сборная выиграла, - напоминает Сергей Плотников. – Тем более, молодым составом. Они показали отличный хоккей. И все мы этому рады.

- Теперь базовый клуб сборной не только СКА, но и ЦСКА. Вы довольны?

- Не хочу говорить про базовые клубы. В сборную берут самых нужных. И если в ЦСКА сильные ребята – почему их не брать?

В четверг сборная России проведет свой первый матч на Кубке Первого канала – против шведов.

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