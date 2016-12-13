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Илья Ковальчук: В сборной много новых лиц. Есть несколько дней, чтобы познакомиться

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. Он отметил, что в национальной команде много новых игроков.

- Вы соскучились по сборной России?

- Всегда приятно приезжать в первую команду страны. Это большая честь. Но и ответственность. Много новых лиц. Не всех ребят знаю, однако есть несколько дней, чтобы познакомиться. Сплотиться, чтобы достойно выступить. 

- Есть плюс в том, что вы в сборной сыграете в той же тройке, что и в СКА?

- Конечно. Мы провели 40 матчей вместе. Есть отработанные связки. Решать Олегу Валерьевичу, но посмотрим, как все пойдет,- сказал Ковальчук.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. 

По информации пресс-службы ФХР, Сергей Мозякин не включен в список из-за простудного заболевания. Отсутствуют питерцы Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и получивший травму во Владивостоке Никита Гусев. Зато включен в заявку Сергей Шумаков, не фигурировавший в расширенном списке. 

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