Игорь Ожиганов: Вот зачем написали о моей травме, которой нет? У меня все нормально

Защитник сборной России Игорь Ожиганов – о своей мнимой травме перед Кубком Первого канала.

- Что в Хельсинки, что в Москве, в сборной у всех хорошее отношение и сплоченный коллектив, - считает Игорь Ожиганов. – Да, сейчас опытных игроков больше. Но это не мешает нам быть единым кулаком.

- Из ноябрьского состава сборной, которые многие называли экспериментальны м, на Кубке Первого канала выступит 13 игроков. Вы удивлены, что так много?

- Решение принимаем не мы. Но если ребята выступили хорошо на прошлом Евротуре, значит, заслужили.

- Знарок сказал, что как раз из этого и исходил.

- Да нам самим было приятно – победить в трех матчах кряду.

- В Интернете сегодня успели написать, что вы получили травму…

- Я просто сильно ударился и ушел в раздевалку. Доктор посмотрел. Оказалось, что все нормально.

- Не обиделись, что в новостях об этом уже раззвонили?

- Ну а вот зачем об этом было писать?

В четверг сборная России проведет свой первый матч на Кубке Первого канала – против шведов.