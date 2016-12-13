Игорь Ожиганов: Вот зачем написали о моей травме, которой нет? У меня все нормально
Защитник сборной России Игорь Ожиганов – о своей мнимой травме перед Кубком Первого канала.
- Что в Хельсинки, что в Москве, в сборной у всех хорошее отношение и сплоченный коллектив, - считает Игорь Ожиганов. – Да, сейчас опытных игроков больше. Но это не мешает нам быть единым кулаком.
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Из ноябрьского
состава сборной,
которые многие
называли
экспериментальны
- Решение принимаем не мы. Но если ребята выступили хорошо на прошлом Евротуре, значит, заслужили.
- Знарок сказал, что как раз из этого и исходил.
- Да нам самим было приятно – победить в трех матчах кряду.
- В Интернете сегодня успели написать, что вы получили травму…
- Я просто сильно ударился и ушел в раздевалку. Доктор посмотрел. Оказалось, что все нормально.
- Не обиделись, что в новостях об этом уже раззвонили?
- Ну а вот зачем об этом было писать?
В четверг сборная России проведет свой первый матч на Кубке Первого канала – против шведов.