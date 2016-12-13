У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону

Чемпионат мира по бобслею и скелетону не состоится в Сочи. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Чемпионат пройдет в другой стране, которая будет выбрана позднее.

В официальном пресс-релизе IBSF отмечается, что «решение о переносе чемпионата было принято по двум причинам:

1. чтобы предоставить спортсменам и тренерам из всех государств принять участие в соревновании и сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях - оправданных или нет.

2. В связи с тем, что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России, в нынешней ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по подготовке к такому большому соревнованию, равно как и качество комплекса «Санки» - одной из лучших трасс в мире».

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Сегодня о возможности бойкота сообщил представитель австрийской федерации.

9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

Напомним, что чемпионат мира должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.