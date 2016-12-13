Кержаков может получить 15 суток за нарушение правил дорожного движения

Форварду
«Зенита» Александру Кержакову грозят санкции за нарушение правил дорожного
движения. Сейчас футболист находится в отпуске в ОАЭ. Как
сообщает «Фонтанка», 7 декабря футболист выехал на полосу встречного движения,
после чего его остановил сотрудник
дорожной полиции, который также обратил внимание на заляпанные грязью, а потому
нечитаемые номерные знаки. Полицейский должен был выписать штраф спортсмену,
но у него «зависла» база данных, и футболист уехал. Позднее
выяснилось, что еще в августе 2016 года Александр был лишен права управлять
автомобилем за превышение скорости. Таким образом, Кержаков нарушил запрет. 7
декабря он показал инспектору водительское удостоверение, которое, по закону,
должен был сдать. Согласно закону, отсчет
времени наказания начинается с момента, когда нарушитель самостоятельно сдает
права. Если же этого не происходит, то при повторной встрече с инспектором
наступает ответственность за езду без прав, то есть штраф до 30 000 рублей.
Рецидивист же может получить до 200 часов исполнительных работ или 15 суток
ареста. Отметим,
что в 2011 году Кержакова уже наказывали
лишением прав за отказ от медосвидетельствования.
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