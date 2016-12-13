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Кержаков может получить 15 суток за нарушение правил дорожного движения

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Форварду «Зенита» Александру Кержакову грозят санкции за нарушение правил дорожного движения. Сейчас футболист находится в отпуске в ОАЭ.
Как сообщает «Фонтанка», 7 декабря футболист выехал на полосу встречного движения, после чего его  остановил сотрудник дорожной полиции, который также обратил внимание на заляпанные грязью, а потому нечитаемые номерные знаки. Полицейский должен был выписать штраф спортсмену, но у него «зависла» база данных, и футболист уехал.

Позднее выяснилось, что еще в августе 2016 года Александр был лишен права управлять автомобилем за превышение скорости. Таким образом, Кержаков нарушил запрет. 7 декабря он показал инспектору водительское удостоверение, которое, по закону, должен был сдать.

Согласно закону, отсчет времени наказания начинается с момента, когда нарушитель самостоятельно сдает права. Если же этого не происходит, то при повторной встрече с инспектором наступает ответственность за езду без прав, то есть штраф до 30 000 рублей. Рецидивист же может получить до 200 часов исполнительных работ или 15 суток ареста.

Отметим, что в  2011 году Кержакова уже наказывали лишением прав за отказ от медосвидетельствования.

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