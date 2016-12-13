Максим Осипов: Не удивлен, что меня вызвали в сборную. Но рад
Защитник сборной России Максим Осипов – о своей первой тренировке в национальной команде.
- Согласен, в последнее время у моего «Торпедо» было несколько неудачных матчей, - отвечает Осипов на первый вопрос. – Но с тех пор прошла и пара хороших игр. Так что трудности позади.
- Удивлены, что вас пригласили в сборную – и сразу на Кубок Первого канала?
- Не удивлен. Но рад. Каждый игрок ждет вызова в сборную. И удивляться… На это просто нет времени.
- Перестроиться со Скудры на требования Знарка не сложно?
- Ни сколько. Мы в клубе тоже работаем на максимально высоких скоростях. Есть отличия в нюансах… Но концепция похожа.
В четверг сборная России проведет свой первый матч на Кубке Первого канала – против шведов.
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