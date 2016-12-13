Максим Осипов: Не удивлен, что меня вызвали в сборную. Но рад

Защитник сборной России Максим Осипов – о своей первой тренировке в национальной команде.

- Согласен, в последнее время у моего «Торпедо» было несколько неудачных матчей, - отвечает Осипов на первый вопрос. – Но с тех пор прошла и пара хороших игр. Так что трудности позади.

- Удивлены, что вас пригласили в сборную – и сразу на Кубок Первого канала?

- Не удивлен. Но рад. Каждый игрок ждет вызова в сборную. И удивляться… На это просто нет времени.

- Перестроиться со Скудры на требования Знарка не сложно?

- Ни сколько. Мы в клубе тоже работаем на максимально высоких скоростях. Есть отличия в нюансах… Но концепция похожа.

В четверг сборная России проведет свой первый матч на Кубке Первого канала – против шведов.