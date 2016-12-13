Илья Ковальчук: Здорово, что Дацюк вернулся. Это подарок для наших болельщиков

Форвард сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. Он отметил, что рад возвращению в команду Павла Дацюка.

- Каждый крайний форвард мечтает иметь в звене такого центра, как Павел Дацюк. Человек-компьютер.

- Да уж, хороший компьютер, - улыбнулся Илья. – Здорово, что он вернулся. В первую очередь это подарок для наших болельщиков. Приятный сюрприз. В каждом городе во время выезда СКА он пользуется большой популярностью. И детишки приходят, и родители. Ну и играть с Дацюком очень приятно.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве.

По информации пресс-службы ФХР, Сергей Мозякин не включен в список из-за простудного заболевания. Отсутствуют питерцы Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и получивший травму во Владивостоке Никита Гусев. Зато включен в заявку Сергей Шумаков, не фигурировавший в расширенном списке.