Илья Ковальчук: Главное – догнать Мозякина по Кубкам Гагарина, а не по очкам

Лучший бомбардир и снайпер чемпионата России Сергей Мозякин не сыграет на московском международном турнире, который пройдет в Москве 15-18 декабря из-за болезни.

Мозякин пропустит Кубок Первого канала из-за гайморита Лучший бомбардир и снайпер чемпионата России Сергей Мозякин не сыграет на московском международном турнире, который пройдет в Москве 15-18 декабря из-за болезни.

Форвард СКА Илья Ковальчук сказал, что поддерживает идею перехода на овертаймы в формате «3 на 3».

Илья Ковальчук: Овертаймы «3 на 3»? Отношусь к этому с огромным позитивом Форвард СКА Илья Ковальчук сказал, что поддерживает идею перехода на овертаймы в формате «3 на 3».

Илья Ковальчук: После Кубка Первого канала я уеду в НХЛ (видео, шутка года) Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России взял интервью у Ильи Ковальчука.

Без Мозякина, без Шипачева, без Дадонова… Знарок здорово рискует

Без Мозякина, без Шипачева, без Дадонова… Знарок здорово рискует В среду сборная России провела открытую тренировку в рамках подготовки к Кубку Первого канала. И здорово удивила своим составом.

За 60 лет до Ковальчука. История первого лучшего форварда СКА Беляя Бекяшева Хоккеист Беляй Бекяшев в 1950-е был одним из лучших форвардов СКА. «Советский спорт» объясняет, как он добился больших успехов.

Может ли Илья Ковальчук вернуться в НХЛ после СКА (вся правда от мамы Ильи) Обозреватель «Советского спорта» беседует с мамой Ильи Ковальчука, который на этой неделе должен сыграть на Кубке Первого канала.

Как Илья Ковальчук нашел общий язык с Олегом Знарком (вся правда от мамы Ильи) Обозреватель «Советского спорта» беседует с мамой Ильи Ковальчука, который на этой неделе должен сыграть на Кубке Первого канала.

Обозреватель «Советского спорта» – о том, кого Олег Знарок оставит в сборной России для участия в Кубке Первого канала.

Знарок, ставь на своих! СКА тебя не подведет Обозреватель «Советского спорта» – о том, кого Олег Знарок оставит в сборной России для участия в Кубке Первого канала.