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Илья Ковальчук: Главное – догнать Мозякина по Кубкам Гагарина, а не по очкам

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард СКА Илья Ковальчук сказал, что он не концентрируется на бомбардирской гонке с Сергеем Мозякиным. Он предпочел бы догнать Мозякина по победам в Кубке Гагарина.

- Вам принципиально обогнать Сергея Мозякина в гонке бомбардиров?

- Главное – догнать Мозякина по Кубкам Гагарина, а не по очкам.

- Чем можно объяснить, что вы проводите сейчас один из лучших сезонов в карьере?

- Значит, вы мало моих сезонов видели, - усмехнулся Ковальчук. – Ничего особенного нет. У меня в среднем было чуть больше очка за игру. Но тут пришел Паша, развязались руки, больше моментов. Игровое время изменилось.

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