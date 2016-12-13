Илья Ковальчук: Главное – догнать Мозякина по Кубкам Гагарина, а не по очкам
Форвард СКА Илья Ковальчук сказал, что он не концентрируется на бомбардирской гонке с Сергеем Мозякиным. Он предпочел бы догнать Мозякина по победам в Кубке Гагарина.
- Вам принципиально обогнать Сергея Мозякина в гонке бомбардиров?
- Главное – догнать Мозякина по Кубкам Гагарина, а не по очкам.
- Чем можно объяснить, что вы проводите сейчас один из лучших сезонов в карьере?
- Значит, вы мало моих сезонов видели, - усмехнулся Ковальчук. – Ничего особенного нет. У меня в среднем было чуть больше очка за игру. Но тут пришел Паша, развязались руки, больше моментов. Игровое время изменилось.
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