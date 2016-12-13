Тина Канделаки: «Мы видим огромный потенциал киберспорта»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью «Советскому спорту» рассказала о популярности киберспорта у телезрителей канала «Матч ТВ».



«Программа о киберспорте «Реальный спорт», вышедшая в эфир 25 октября в достаточное позднее время – в 23.50, продемонстрировала долю 4,7% по России в самой востребованной у рекламодателей аудитории «М 18–24». А по Москве в этой же возрастной группе доля составила феноменальные 16,1%. Мы видим огромный потенциал киберспорта. Особенно благодаря тому, что привлекаем к просмотру канала молодую активную аудиторию, которая почти отказалась от просмотра телевидения, как я уже говорила», — сказала Канделаки.



Напомним, что телеканал «Матч! Игра» показал гранд-финал турнира EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive и игры турнира The Boston Major 2016 по Dota 2.