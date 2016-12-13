Главный тренер «Нефтчи»: Если Шейдаев захочет, мы можем поговорить о его аренде

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев поделился мнением о возможной аренде нападающего «Трабзонспора» Рамиля Шейдаева.

- Аренда Шейдаева? Я не могу кого-то заставить перейти к нам. Однако двери «Нефтчи» всегда открыты для каждого из футболистов сборной. Если Рамиль захочет, то мы можем с ним об этом поговорить, - передает слова Абдуллаева azerisport.com.

Напомним, в августе 2016 года ФИФА удовлетворила просьбу АФФА о выступлении экс-игрока молодежной сборной России и «Зенита» Рамиля Шейдаева за сборную Азербайджана. С этого момента нападающий провел за национальную команду три матча.

Летом 2016 года футболист подписал четырехлетний контракт с турецким «Трабзонспором». С 2013 года форвард выступал в России за «Зенит», а в первой половине сезона 2015/2016 он играл в «Рубине».

В сезоне-2016/17 Шейдаев сыграл за «Трабзонспор» 3 матча и забил 1 гол во всех турнирах.

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