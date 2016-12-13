Главный тренер «Нефтчи»: Если Шейдаев захочет, мы можем поговорить о его аренде
Главный тренер
азербайджанского «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев поделился мнением о возможной аренде
нападающего «Трабзонспора» Рамиля Шейдаева.
- Аренда Шейдаева? Я не могу кого-то заставить перейти к нам.
Однако двери «Нефтчи» всегда открыты для каждого из футболистов сборной. Если
Рамиль захочет, то мы можем с ним об этом поговорить, - передает слова
Абдуллаева azerisport.com.
Напомним, в августе 2016 года ФИФА удовлетворила
просьбу АФФА о выступлении экс-игрока молодежной сборной России и «Зенита»
Рамиля Шейдаева за сборную Азербайджана. С этого момента нападающий провел за национальную
команду три матча.
Летом 2016 года футболист подписал четырехлетний контракт с
турецким «Трабзонспором». С 2013 года форвард выступал в России за «Зенит», а в
первой половине сезона 2015/2016 он играл в «Рубине».
В сезоне-2016/17 Шейдаев сыграл за «Трабзонспор» 3 матча и забил 1 гол во всех турнирах.
Не называйте его русским. Как дела у азербайджанца Шейдаева в Турции?